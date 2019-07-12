Константинополь обложил налогом недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом рассказал управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью телеканалу NewsOne.

По словам священника, налог для ПЦУ был введен после того, как Вселенский патриарх Варфоломей попытался выяснить намерен ли президент Украины Владимир Зеленский выполнить обещания своего предшественника Петра Порошенко и передать Константинополю местные украинские святыни. Однако Зеленский отказался от встречи с Варфоломеем и Константинополь "выставил Епифанию (глава ПЦУ - Прим. Ред.) счет".

Согласно требованиям Вселенского патриархата, каждый приход ПЦУ обязан выплачивать Константинополю десятину в размере от 4 000 до 20 000 евро. По словам Антония, именно это вызвало возмущение почетного патриарха ПЦУ Филарета, который, выйдя из новой церкви спровоцировал в украинском православии очередной раскол.

"Они подсчитали сколько есть парафий при объединении Автокефальной церкви и Киевского патриархата и обложили каждый приход налогом. Наименьшая сумма - 4 000 евро - это с каждой сельской парафии - и наибольшая - 20 000 евро. И передали счет Епифанию. После этого как раз Филарет и поднял бучу", - говорит митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Напомним, что ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, созванном по инициативе патриарха Варфоломея и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. В состав структуры вошли в основном представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав еще в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

Ранее "Страна" писала о том, что в ПЦУ сообщили, что Филарету принимает препарат, который ухудшил его состояние.

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