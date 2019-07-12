В Киевской области сотрудники СБУ выявили хищение более 3,5 миллиона гривен на ремонте автодорог. Об этом спецслужба сообщает на своей странице в соцсети.

"Представители коммерческой структуры-подрядчика и должностные лица некоторых сельских советов вносили в финансово-хозяйственную документацию ложные сведения об объемах и стоимости проведенных работ по ремонту автодорог. Присвоенные в результате сделок средства злоумышленники переводили в наличные и легализовали путем проведения бестоварных операций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам проверки выполненных подрядчиками работ, в том числе строительно-технической и экономической экспертизы, подтверждены убытки государства на общую сумму более 3,5 млн грн. По месту работы и жительства фигурантов производства правоохранители выявили документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность. В рамках открытого уголовного производства руководителю одной из коммерческих структур объявили о подозрении в совершении преступлений по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, в том числе должностных лиц сельских советов, причастных к незаконной деятельности.

Фото: facebook.com

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