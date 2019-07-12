Государственное бюро расследований допросило пресс-секретаря экс-президента Петра Порошенко Святослава Цеголко по делу об исчезновении мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации президента. Об этом передают Украинские новости.

"Насколько известно, то да - допросили его", - сказал источник. При этом, пресс-служба не сообщила, был ли допрошен в рамках дела секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Напомним, что 28 мая было опубликовано видеообращение секретаря СНБО Александра Данилюка о пропаже из ситуационной комнаты Администрации президента серверов, содержащих секретную информацию.

После этого ГБР зарегистрировало уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 ("Потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия") Уголовного кодекса. Следователи ГБР проводят первоочередные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное изучение обстоятельств совершения уголовного преступления.

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