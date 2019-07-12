В Министерстве обороны Турции сообщили о начале поставок российских систем ПВО С-400 "Триумф". Первая партия уже прибыла на авиабазу Мюррею в столице Анкаре. Об этом сообщает ТАСС.

"Первая группа компонентов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюррею в Анкару", - говорится в заявлении. В коммюнике отмечается, что поставки "начались с 12 июля 2019 года".

Первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года, после провала госпереворота против президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

Власти США предпринимали активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35. В России сообщили о готовности поставить Турции вместо американского самолета новейший Су-57.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Как сообщала "Страна", в Турции купили С-400 и заявили, что санкции США их не волнуют.

"Неважно какое заявление будет исходить со стороны США, мы уже купили С-400", - подчеркнул Чавушоглу. По его словам, турецких властей не волнует решение США по санкциям. При этом в Анкаре не поддерживают исключение из программы по истребителю F-35.

Отметим, что вопреки требованиям США Кипр не закроет порты для кораблей ВМФ России.