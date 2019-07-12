Во Львовской области в цвета ЛГБТ-сообщества разрисовали стену в школе. Об этом говорится в сообщении на странице департамента образования и науки Львовской ОГА в Facebook.

"Как изменить коричневые совковые панели "дешево и сердито"? Мы придумали - вот так. Дешево и весело! Радужная тема - в тренде! Не перестаю благодарить наших технических работников", - говорится в сообщении Жовтанецкого опорного ЗЗСО. Департамент образования и науки Львовской ОГА распространяет эту фотографию с подписью "Как ты можешь изменить школу!".

Фото: facebook.com

Напомним, что учительница во Львове пугала школьников гомофобными историями.

Также читайте о том, что во Львове министра образования Гриневич не пустили в школу, где она была учительницей.