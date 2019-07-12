Празднование победы футбольной сборной Алжира вылилось в ряде городов Франции, включая Париж, в массовые беспорядки. Об этом в пятницу, 12 июля передает ТАСС со ссылкой на французские СМИ. По данным журналистов, хулиганы разграбили три магазина в центре Парижа.

Вечером в четверг, 11 июля, после победы по пенальти над командой Кот-дИвуара сборная Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций. Несколько тысяч человек собрались на Елисейских Полях в Париже отпраздновать это событие. К полуночи празднование переросло в погромы.

На находящейся поблизости от Елисейских Полей авеню де ла Гранд Арме хулиганы атаковали три магазина, торгующих мотоциклами. Нападавшие выбили витрины и не только угнали дорогостоящие мотоциклы, но и унесли мотоциклетные шлемы, экипировку, запасные детали. Полицию, прибывшую на место происшествия, атаковала толпа, в стражей порядка бросали камни.

Сотрудникам полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы разогнать погромщиков. Основные стычки продолжались у центральной площади им. Шарля де Голля. По данным телеканала BFM, есть задержанные. Согласно предварительным сведениям, в районе Елисейских Полей разбиты витрины нескольких магазинов.

В Марселе в районе Старого порта в ночь на пятницу также собрались не менее 7 тыс. болельщиков. Празднование победы алжирской сборной там тоже вскоре переросло в стычки с полицией, которой пришлось использовать гранаты со слезоточивым газом.

Как сообщала "Страна", Франция передаст украинским пограничникам 20 патрульных катеров. Катера могут комплектоваться различными боевыми модулями, а также досмотровой лодкой. Они также предусматривают экипаж из 13 человек.

Напомним, что Буффон вернулся в "Ювентус".