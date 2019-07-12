Упавшая на рельсы на станции метро "Оболонь" Киевского метрополитена пассажирка сегодня, 12 июля, погибла. Движение на отрезке Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена ("синяя линия"), которое было приостановлено, возобновилось, сообщила пресс-служба киевского метро в Facebook.

В сообщении отмечается, что движение поездов было приостановлено на 1,5 часа, но сейчас метро работает в обычном режиме.

Фото: facebook.com

Напомним, что движение между станциями "Контрактовая площадь" и "Героев Днепра" сегодня было закрыто из-за падения человека на рельсы. Поезда следовали от станции "Теремки" только до "Контрактовой площади". Были закрыты сразу пять станций: "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра".

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