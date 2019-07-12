Через преимущественно игры 25 миллионов устройств Android оказались заражены вредоносной программой "Агент Смит". Об этом говорится в новом исследовании компании по кибербезопасности Check Point, передает Naked Science.

Этот цифровой вирус может быть использован для захвата банковских, торговых и других приложений, а также кражи данных пользователей.

Программа "Агент Смит" показывала пользователям нежелательные объявления. По словам специалистов из Check Point, чаще всего она попадала на устройство через популярные приложения, большинство из которых были играми. Все они были загружены через сторонние магазины приложений китайской компании.

Вредоносная программа смогла скопировать популярные приложения на телефоне, включая WhatsApp и веб-браузер Opera, внедрить собственный вредоносный код и заменить исходное приложение своей версией, используя уязвимость в обновлении Google. При этом "захваченные" приложения не перестают работать нормально, что скрывает вредоносность вируса от пользователей.

Отмечается, что вирус "Агент Смит" может быть использован для захвата банковских, торговых и других приложений, а также кражи данных. В связи с этим специалисты компании рекомендуют владельцам Android использовать программное обеспечение Ad Blocker, всегда обновлять свои устройства при появлении запроса и загружать приложения только из магазина Google Play.

Как сообщала "Страна", в Google Play назвали приложения, ворующие данные банковских карт. Злоумышленники использовали вирус Anubis. Эксперты поняли это, посмотрев программный код приложений. Он предоставляет злоумышленникам доступ к экрану, так они смогут увидеть личные данные жертвы, в том числе пароли от банковских карт.

Напомним, что в Facebook новая эпидемия - пользователи получают файл псевдовидео с вирусом.