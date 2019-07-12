По состоянию на 12 июля ситуация с долларом все еще качается, убедительно не перевесив ни в сторону устойчивого его подорожания, ни в сторону - понижения. Пока на рынке валют все еще не сформировалась однозначная тенденция. По курсу Нацбанка с утра доллар немного подорожал, на межбанке, наоборот, демонстрировал небольшое снижение.

"Страна" собрала информацию о том, что сегодня происходит с курсом по версии НБУ, на межбанке и в обменках страны. А также, о чем говорят тенденции последних дней.

Курс доллара 12 июля

НБУ установил официальный курс на 12 июля на уровне 25,80 грн. То есть, по сравнению со вчерашним курсом Нацбанка, американская валюта подорожала на 10 копеек.

Как сообщает Minfin, на межбанке, по состоянию на 10:00, торги по доллару не стартовали. Котировки банков были информативные. Дилеры ориентировали клиентов на коридор по доллару на сегодня в пределах 25,65-25,85 гривен.

При этом к открытию межбанка доллар в покупке подешевел на 7 копеек (25,76), в продаже - на 6 копеек (25,80). К вечеру 11 июля межбанк закрылся в диапазоне 25,83-25,86 грн за доллар.

По состоянию на 12:15 банки снизили доллар в продаже на пять копеек. В покупке он не изменился.

Наличный рынок валют отреагировал следующими котировками: средняя покупка - 25,93 грн, средняя продажа - 25,99 грн (по состоянию на 10:00).

В целом, по прогнозам, в пятницу на валютном рынке будет достаточно напряженно, поскольку торги 10 и 11 июля не смогли сформировать окончательный тренд на межбанке и "валютные качели" продолжаются.

Что демонстрируют колебания курса за последние три дня

Как пишет UBR 11 июля на межбанке в основном происходили спекулятивные сделки и из общего объема торгов на $150 млн., реальных клиентских сделок было лишь около $30 млн. Утром банки выбросили американскую валюту на рынок, чтобы снизить ее курс, а затем откупить, когда он просядет. Но излишек выкупил НБУ и после этого крупных продавцов валюты не появилось, так что курс доллара опустился совсем немного.

Пока ситуация на рыке валют напоминает перетягивание каната с неясными перспективами. Котировки доллара сильно не растут, но уже и не особо падают. При этом на курс валют в обменках влияет ситуация на межбанке, за которой следят на наличном рынке валют.

Не вносит ясности и позиция Нацбанка, который с одной стороны вчера выкупил излишек доллара на рынке, поддержав курс, но при этом объемы были относительно небольшими и не все участники успели отреагировать на такие шаги.

Что касается прогнозов, то по данным ресурса Minfin, доллар уже прошел пик падения и теперь нас ждет коррекция его курса.

Также звучали мнения, что в ближайшее время резкого роста доллара не будет, поскольку на следующей неделе бизнесу понадобится много гривны и она будет укрепляться.