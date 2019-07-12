В Киеве с пятницы, 12 июля, по 25 июля частично ограничат движение транспорта у станции метро "Днепр". Это вызвано проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Киевавтодор" начинает ремонт транспортного узла вблизи ст. м. "Днепр". А именно - эстакады с Днепровского спуска на Набережное шоссе (съезд к мосту Метро). Будем обновлять конструкции путепровода (в частности, ригели)", - говорится в сообщении.

Ремонт продлится почти две недели. На это время движение транспорта будет частично ограничено.

Фото: kyivcity.gov.ua

Как сообщала "Страна", на Закарпатье перекрыли международную трассу, чтобы добиться ее ремонта.

Напомним, что в Киеве на полгода закроют движение скоростного трамвая на Борщаговку. Схемы альтернативных маршрутов.