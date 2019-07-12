Пять станций на синей ветке столичного метро -"Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская" и "Героев Днепра" - закрыты 12 июля из-за падения пассажира на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

ЧП произошло на станции "Оболонь". О причинах падения человека и о его состоянии не сообщается. "Движение на синей ветке (осуществляется) от станции "Теремки" до станции "Контрактовая площадь", - подытожили в пресс-службе метро.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Напомним, что в Киеве на станции метро "Святошин тысячи пассажиров устроили давку.

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другие ситуации естественного и техногенного происхождения.