В аннексированном Крыму нашли убитым Фахри Мустафаева, который пропал без вести еще 10 июля. Об этом говорится на Facrebook-странице журналиста Шевкета Наматуллаева вечером в четверг, 11 июля.

"Пропавшего 10 июля Фахри Мустафаева нашли мертвым. Убили и закопали в Бахчисарайском районе в селе Ароматное", - рассказал Наматуллаев.

По словам родных погибшего, в среду утром, примерно в 09:00, после разговора по телефону Фахри Мустафаев собрался и поехал по делам в Симферополь. Однако через полчаса с ним уже не было связи.

Фахри Мустафаеву было 38 лет. Без отца остались трое малолетних детей. Его похороны пройдут сегодня в 15:00 в Бахчисарае.

Фото: facebook.com/Шевкет Наматуллаев

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