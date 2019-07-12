Американский экспертный совет Atlantic Council назвал кандидатуры премьер-министров, которых мог бы предложить Владимир Зеленский после парламентских выборов.

При этом в публикации идет речь о том, что эти кандидатуры обуждаются в Киеве. То есть, надо полагать, в команде Зеленского, которая после выборов планирует сформировать свое большинство в Раде.

Таких кандидатур пять: заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава этой же компании Андрей Коболев, секретарь СНБО Александр Данилюк и экс-министр экономики Айварас Абромавичус.

Все эти лица знакомы в Украине и уже находятся на высоких должностях. Каких-то серьезных прорывов и улучшений в жизни украинцев, связанных с ними, нет.

Правда, это похоже мало кого беспокоит. О том, что именно эти люди могут быть восприняты Западом как подходящие, пишет сотрудник Atlantic Council Мелинда Хэринг.

По ее словам, назначение указанных персон "откроет [Украине] доступ к еще 3-4 миллиардам долларов от МВФ".

"Страна" выяснила, что известно о людях, которые могут возглавить украинское правительство, если "Слуга народа" сформирует большинство в Раде.

Айварас Абромавичус

Что о нем говорится в публикации Atlantic Council. "Абромавичюс был министром экономического развития Украины с декабря 2014 года по февраль 2016 года, пока не заявил, что со стороны коррумпированного депутата на него оказывалось давление с целью назначения его ставленника, а затем ушел в отставку.

Недавно он присоединился к наблюдательному совету Укроборонпрома, глубоко коррумпированной государственной оборонной компании, и последние несколько недель ездил по всей стране, по государственным предприятиям, пытаясь выяснить, как их можно привести в нормальное состояние.

На Западе Абромавичюса считают честным, эффективным, принципиальным, обаятельным и абсолютно приверженным идее успеха Украины. Выбор Абромавичюса будет сигнализировать инвесторам, западным правительствам и гражданам, что Зеленский серьезно подходит к задаче по преобразованию Украины".

Что известно на самом деле. Абромавичус - один из первых "варягов", которые после Майдана вошли в правительство. В 2014 году он получил украинский паспорт и стал главой Минэкономики. В 2016 году министр со скандалом подал в отставку.

Перед уходом он обвинил соратника Порошенко Игоря Кононенко во вмешательстве в дела его ведомства. По этому поводу НАБУ даже возбудило уголовное дело, сообщив о подозрении соратнику Кононенко Андрею Пасишнику, занимавшего пост в "Нафтогазе" и пытавшегося стать замом Абромавичуса.

Позже НАБУ реабилитировала Кононенко и не нашла его роли в скандале с Пасишником. Сам же друг Порошенко подал на Абромавичуса в суд, чтобы тот опроверг свои обвинения.

Уход министра совпал с исходом других "варягов" из "спецназа реформ". Все они жаловались на процветающую коррупцию и неспособность через нее "пробить" важные для страны решения.

Многие наблюдатели расценили это как слабую компетентность, инфантильность зарубежных специалистов, которые сломались на первых же проблемах и не прошли испытания реальностью, вечно требуя себе "тепличных" условий для работы.

Интересно, что третий Майдан, которым грозили Украине депутаты-еврооптимисты после исхода экспатов из правительства, не состоялся. У грузин и прибалтов практически не было сторонников в Украине - потому что не было достойных результатов работы. А на фоне падения экономики, курса гривни и роста тарифов "варяги" смотрелись больше как виновники всего этого, чем как светочи реформ.

До прихода в министерство Абромавичус был литовско-украинским инвестором. "Страна" рассказывала, что у его семьи много недвижимости в Украине, которая в основном зарегистрирована на его жену.

Интересно, что будучи министром он имел двойное гражданство - и украинское, и литовское.

Абромавичус - русскоязычный. Украинский язык он понимает, но почти не говорит на нем. Даже о своей оставке в 2016 году он заявлял на русском языке.

Накануне выборов президента экс-министр вошел в команду Зеленского и с недавних пор возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома".

О его предложениях по реформированию этой компании мы уже подробно писали.

Владислав Рашкован

Что о нем говорится в публикации Atlantic Council. "Другим выбором, который сформировал бы аналогичный позитивный сигнал, является заместитель исполнительного директора МВФ Рашкован, который менее известен, но пользуется доверием многих реформаторов в Украине.

С 2014 по 2016 год он занимал должность заместителя управляющего в Национальном банке Украины, отвечая за реформы как раз в том период, когда в Украине появилась для них реальная возможность.

Рашкован является институционалистом, что означает, что он может решать технические экономические вопросы, но также имеет целью преобразование прежних и создание новых институтов. Но самое главное, - он точно знает, что нужно сделать Украине, чтобы получить новые международные кредитные ресурсы и как успокоить инвесторов.

Несмотря на свою "правильность" (он, кажется, знает ответ практически на любой вопрос), Рашкован невероятно симпатичен; он легко смеется, никогда не перетягивает на себя внимание и прислушивается к мнению других. Он уроженец Одессы и знает, как вести переговоры, он ориентирован на результат, умен и, по общему мнению, порядочный и добрый человек. Я никогда не слышала, чтобы он говорил что-либо негативное о ком-либо в Украине, что само по себе редкость".

Что известно на самом деле. Рашкована считают главным реформатором при экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой.

В Нацбанке он работал с апреля 2014 года по июль 2016 и возглавлял Департамент стратегии и реформированию банковской системы.

Видимая часть этой реформы - это массовое закрытие мелких и средних банков, которое совершилось при Гонтаревой. Что серьезно монополизировало рынок и привело к "сгоранию" миллиардов гривен на счетах предприятий и частных лиц. Кроме того, процесс ликвидации банков и реализации их активов превратился в грандиозную коррупционную кормушку, когда активы продавались по 10-20% от их реальной стоимости.

В 2017 году Рашкован стал заместителем директора МВФ от Украины. По данным СМИ на 2018-й год Рашкован проживал в США, его сын ходил в американскую школу.

В одном из интервью банкир называл Украину страной с небольшой экономикой, которая зависит от внешних займов и конъюнктуры мирового рынка. Он также еще совсем недавно предрекал замедление роста мировой экономики, которое ударит по Украине.

Также Рашкован связывает все экономические беды Украины с неисполнением условий МВФ, среди которых - уменьшение социальных гарантий и рост тарифов. В частности на газ - что влечет за собой подорожание всего без пропорционального роста зарплат.

Витренко и Коболев

Что о них говорится в публикации Atlantic Council. "И Юрий Витренко, и Андрей Коболев, которые вместе успешно руководили Нафтогазом, владеют глубокими знаниями по энергетическим вопросам, эффективно ведут переговоры и побеждают Россию в судах.

Они не уклоняются даже от задач, которые выглядят невыполнимыми. При этом оба получали огромные бонусы, которые раздражали большинство украинцев, и создали им имидж людей, равнодушных к страданиям миллионов.

Многие на Западе ценят и восхищаются Коболевым за успехи в Нафтогазе, но чтобы представить его успешным премьер-министром нужно больше воображения, чем у меня есть. Он колючий, имеет репутацию плохого командного игрока, ему не хватает человеческой контактности и умения общаться с обычными людьми.

Витренко, с другой стороны, общителен и обаятелен, может часами говорить практически на любые темы, от катания на лыжах до умозрительных экономических теории. Он быстро оценивает человека и формирует человеческий контакт.

Самым большим недостатком обоих является их ограниченный опыт. Зеленскому нужен премьер-министр, который является политическим дилетантом в лучшем смысле этого слова, а не энергетиком. Кроме того, ситуация с бонусами, вероятно, делает обоих кандидатов неприемлемыми для простых украинцев, к которым адресуется команда Зеленского".

Что известно на самом деле. Уже в резюме "Атлантического совета" звучат нотки скепсиса в отношении двух топ-менеджеров "Нафтогаза". Хотя им и приписывается несомненное для Запада достоинство - победы в судах над "Газпромом", а также рост прибыли НАКа.

Однако эти успехи вряд ли можно отнести к заслугам Витренко и Коболева.

Рост прибыльности "Нафтогаза" объясняется тем, что власть взвинтила тарифы. Поэтому госкомпания, которая из-за низких тарифов всегда была в плановых убытках (их раньше специально компенсировало государство) теперь внезапно "разбогатела".

Это процесс стал прямым следствием обнищания украинцев - и ставить это в заслугу менеджменту "Нафтогаза" уж точно не стоит.

Второй результат - победы в судах - тоже не столь однозначен.

Во-первых, иски обеспечивал не сам Коболев или его юридический отдел. Для работы в международных трибуналах за бюджетные средства нанимались западные адвокаты - за баснословное по украинским меркам вознаграждение.

Во-вторых, Россия еще ни по одному проигранному иску Украине ничего не заплатила и не собирается. То есть пока мы только потратились на суды, но ничего не получили.

В-третьих - и это упоминает "Атлантический совет" - Коболев и Ко выписали себе по итогам этих судов баснословную премию в 40 миллионов долларов. Хотя, повторимся, Россия ничего Украине платить не собирается.

То есть итогом победы "Нафтогаза" в судах пока стали только огромные расходы и убытки.

Еще одним системным провалом команды Коболева можно считать сомнительные схемы покупки российского газа через реверс - то есть с наценкой. Эти деньги оседают в карманах венгерских и словацких посредников, а также украинских трейдеров, связанных с окружением Порошенко.

А зимой, когда потребление газа в Европе растет, Украина закупала топливо вообще по космической цене.

Вместо того, чтобы решить вопрос прямых поставок газа из РФ, менеджеры "Нафтогаза" все последние годы уклонялись от переговоров и хвастались, что Украина больше не покупает российский газ. На деле переплачивая за топливо огромные деньги, которые все равно в итоге доставались "Газпрому".

Ничего Коболев и Витренко не делают и по "проблеме-2020" - истечению газовых контрактов с Россией и запуску "Северного потока-2", который обвалит украинский транзит.

Отметим, что к Коболеву и Витренко благоволит олигарх Игорь Коломойский. В недавнем интервью он заявил, что они могут войти в новое правительство после выборов. А Коболев может вообще возглавить Кабмин, откровенничал Коломойский.

Александр Данилюк

Что о нем говорится в публикации Atlantic Council. "На посту министра финансов он вступил в конфликт с Петром Порошенко и был уволен за откровенность.

Данилюк руководил реформой НДС, внедрил трехлетние бюджетные циклы и детально понимает десятки рациональных политических идей. В новом правительстве Зеленского он работает секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Поначалу Данилюк выглядит как боевой и задорный оптимист, твердо настроенный на реформирование и очистку Украины; но при ближайшем рассмотрении видно, что ему, похоже, тоже не хватает навыков межличностного общения, которыми должен владеть премьер-министр.

Он, несомненно, талантливый и жесткий, но он также склонен к конфликтам и любит быть в центре внимания. Из пяти перечисленных только Данилюк ранее публично заявлял, что хочет получить эту работу".

Что известно на самом деле. Данилюк - выпускник КПИ и владелец диплома МВА, который он получил в США. До 2005 года работал в банковском и финансовом секторе. Потом стал советником премьер-министра Юрия Еханурова, а позже - внештатным советником президента Виктора Януковича. С 2010 года он возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента Виктора Януковича.

В 2014 году президент Петр Порошенко назначил Данилюка своим постоянным представителем в Кабмине. А с сентября 2015 года сделал его замглавы своей администрации.

После ухода кабмина Яценюка и прихода Гройсмана, Данилюк стал в нем министром финансов. Именно в его каденцию национализировали Приватбанк - министр был одним из лоббистов этого решения. И потом обвинял Коломойского в развязывании информационной войны против него из-за "Привата".

А летом 2018 года, в разгар борьбы между Гройсманом и Порошенко за контроль над налоговой, Рада отправила Данилюка в отставку.

В принципе, его взгляды на финансовые вопросы, сотрудничество с МВФ (с которым именно он и вел переговоры последние годы), а также внешнюю политику мало отличаются от взглядов прошлого руководства страны.

Также, впрочем, как и четырех других претендентов. Их объединяет готовность выполнять требования МВФ, которые в значительной степени и довели Порошенко до нынешних 8% рейтинга, а Яценюка и вовсе обнулили.

Впрочем, рейтинги - это проблема политиков. Проблема народа, что продолжение подобной политики будет означать дальнейший рост тарифов при умеренном росте социальных расходов. То есть - пролангацию статуса одной из беднейших стран Европы, который Украина завоевала за последние пять лет.

Кого хотят видеть премьером украинцы

Интересно, что этот премьерский список резко отличается от мнения украинцев по этому вопросу.

Уже второй месяц в опросах общественного мнения лидирует руководитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко - его хотят видеть премьером 12-13% опрошенных. Вторую позицию неизменно занимает глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 11-12% рейтинга.

Третью позицию по июльским опросам занимает нынешний премьер Владимир Гройсман, а четвертую - лидер "Силы и чести" Игорь Смешко. У обоих политиков от 7 до 8% популярности.

Замыкает первую пятерку, по данным КМИС, Святослав Вакарчук из "Голоса" - его хотели бы видеть на Кабмине 4% опрошенных.

В целом голоса украинцев распределились так:

Интересно, что по этой таблице, кандидаты в премьеры по версии "Атлантического совета" набирают от 0,1% (Коболев) до 1,6% (Данилюк). Легко предположить, что еще ниже цифры у менее известных реформаторов - Рашкована, Абромавичуса и Витренко.

То есть народной поддержки Зе-премьеры на данный момент не имеют.