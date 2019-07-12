В четверг, 11 июня, в Киеве на территории ВДНХ во время Atlas Weekend начался пожар. Пламя охватило здание павильона. Огонь распространился на площади около 40 квадратных метров. Пожар начался около 23.30. Об этом сообщает Информатор.

Горел павильон №139. Это старое и заброшенное здание, которое не функционирует долгое время.

Пожарно-спасательная служба оперативно выехала на место ЧП. К счастью, в здании никого не было на момент возгорания.

По состоянию на 23:40 пожарные локализовали огонь. Точные причины возгорания на данный момент не известны. На месте происшествия работал наряд патрульной полиции, карета скорой помощи и сотрудники ГСЧС. Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщала "Страна", появилось видео первого за много лет выступления Софии Ротару в Киеве Atlas Weekend 2019.

Напомним, что A$AP Rocky отменил все концерты до конца июля. Он не выступит на Atlas Weekend.