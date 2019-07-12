Сотрудники Госбюро расследований Украины (ГБР) передали в суд дело сотрудника управления контрразведки Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, который подозревается в продаже информации о телефонных разговорах граждан. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Правоохранитель по предварительному сговору с другими лицами вносил заведомо недостоверные данные в служебные документы для доступа к информации о телефонных разговорах граждан. В дальнейшем указанную информацию сообщники передавали заказчикам в обмен на получение материального вознаграждения", - сообщили в ГБР.

Сотруднику СБУ сообщили о подозрении в:

нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, совершенные преступной группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Украины);

нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции с

использовании специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации (ч. 2 ст. 163 УКУ);

в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УКУ);

в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст.

в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УКУ).

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении контрразведчика и передали дело в суд. Максимальная санкция по предъявленным СБУшнику статьям - до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что суд оправдал обвиняемого в передаче ФСБ секретных данных об американских военных в Украине.

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