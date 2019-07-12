Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал о законодательных целях до конца 2019 года. Его цитирует "НВ".

"После парламентских выборов партия "Слуга народа" будет в первую очередь настаивать на принятии законопроектов об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение, которые внес Владимир Зеленский, и об отмене депутатской неприкосновенности", - заявил Разумков.

Также он добавил, что в партии "Слуга народа" сейчас разрабатывается закон о парламентской оппозиции.

Напомним, 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского про процедуру импичмента, который он внес 29 мая. 3 июня Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении, Рада отказалась его рассматривать 6 июня.

Мы разбирались, как меняется популярность партии Зеленского.

Отметим, что Владимир Зеленский назначил однокурсника Разумкова главой Киевской области.