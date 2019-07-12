На пятницу, 12 июля, в НБУ существенно понизили курс гривны относительно доллара США и евро. Об этом сообщает пресс-служба банковского регулятора.

В частности, по сравнению с официальным курсом на 11 июля, доллар подорожал на 10 копеек. Курс евро вырос на 28 копеек, достигнув отметки в 29,11 гривни.

На 10 российских рублей в НБУ установили курс в 4,0959 гривны.

Ряд других валют:

польский злотый - 6,82 грн.

молдавский лей - 1,44

турецкая лира - 4,55

новый израильский шекель - 7,27

казахстанский тенге - 0,67

фунт стерлингов - 32,42

Мы разбирались, что значит снижение ставки ФРС США для мира и Украины.

Дешевый доллар - это дорогое сырье и разворот спекулятивного капитала в сторону развивающихся стран, - коротко обозначил последствия снижения ставки ФРС для мира экономист Виктор Скаршевский.

Чем дешевле доллар - тем выше цены на товары, которые в нем номинированы на мировом рынке – нефть, газ, зерно, металлы, разные виды полезных ископаемых и прочее.

Как сообщала "Страна", среднегодовой курс гривны в 2019 году может составить 28,86 грн/долл, а в 2020-2023 годах – 30,6 грн/долл. Такие прогнозы сделали в американском рейтинговом агентстве Fitch Ratings.

Ранее "Страна" анализировала, почему резко укрепилась гривна и что с ней будет осенью.