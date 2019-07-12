Курс НБУ на 12 июля. Доллар и евро резко рванули вверх
На пятницу, 12 июля, в НБУ существенно понизили курс гривны относительно доллара США и евро. Об этом сообщает пресс-служба банковского регулятора.
В частности, по сравнению с официальным курсом на 11 июля, доллар подорожал на 10 копеек. Курс евро вырос на 28 копеек, достигнув отметки в 29,11 гривни.
На 10 российских рублей в НБУ установили курс в 4,0959 гривны.
Ряд других валют:
- польский злотый - 6,82 грн.
- молдавский лей - 1,44
- турецкая лира - 4,55
- новый израильский шекель - 7,27
- казахстанский тенге - 0,67
- фунт стерлингов - 32,42
Мы разбирались, что значит снижение ставки ФРС США для мира и Украины.
Дешевый доллар - это дорогое сырье и разворот спекулятивного капитала в сторону развивающихся стран, - коротко обозначил последствия снижения ставки ФРС для мира экономист Виктор Скаршевский.
Чем дешевле доллар - тем выше цены на товары, которые в нем номинированы на мировом рынке – нефть, газ, зерно, металлы, разные виды полезных ископаемых и прочее.
Как сообщала "Страна", среднегодовой курс гривны в 2019 году может составить 28,86 грн/долл, а в 2020-2023 годах – 30,6 грн/долл. Такие прогнозы сделали в американском рейтинговом агентстве Fitch Ratings.
Ранее "Страна" анализировала, почему резко укрепилась гривна и что с ней будет осенью.