В пятницу, 12 июля, на праздник Петра и Павла в Украине потеплеет на несколько градусов. При этом в ряде регионов ожидается гроза, местами - со шквальным ветром. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Осадки с грозами и усилением ветра возможны практически по всей территории Украины. Сухо будет разве что в Запорожской области.

Согласно прогнозу синоптиков, холоднее всего будет в западном и северном регионах, где ожидается от +19 до +22 градусов. Несколько теплее на Закарпатье - от +21 до +23 градусов.

В центральном регионе немного теплее - от +21 до +24 по Цельсию, а в южном будет от +22 до +26 градусов.

В Киеве в пятницу ожидается от +20 до +22 градусов. Местами будут греметь грозы и идти дожди.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна", приводила прогноз погоды в Украине и Киеве с Петра и Павла до конца недели.

Напомним, что известный синоптик рассказала, какая погода ждет Украину на Петра и Павла.