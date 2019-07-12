Президент США Дональд Трамп отказался от планов включить в переписные листы на предстоящей в 2020 году всеобщей переписи населения вопрос о гражданстве, и вместо этого поручил федеральным ведомствам собрать эти данные по своим каналам, издав соответствующий исполнительный указ.

О своем решении Дональд Трамп объявил 11 июля на пресс-конференции в Белом доме, как передает ТАСС.

"Мы не отступаемся от наших усилий, нацеленных на то, чтобы определить наличие гражданства у людей, проживающих на территории США, - сказал Трамп. - Я издам исполнительный указ, с помощью которого этот план будет претворен в жизнь немедленно. Я даю распоряжение каждому министерству и ведомству в США предоставить министерству торговли все необходимые данные о числе граждан и лиц без американского гражданства в нашей стране".

Ранее Верховный суд США вынес решение, согласно которому американская администрация не сможет добавить вопрос о гражданстве в переписные листы, поскольку не предоставила для этого достаточно оснований.

Министерство юстиции США с января 2018 года рассматривало возможность включения в переписной лист в 2020 году пункт о гражданстве. Такой пункт появлялся в 2000 году в так называемых длинных листах, на которые предлагалось отвечать примерно 17% домохозяйств. Ряд СМИ и экспертов ранее выражали мнение, что появление такой графы может привести к тому, что многие выходцы из Латинской Америки, находящиеся в США нелегально, проигнорируют перепись, что повлияет на ее точность.

Перепись в США проводится с 1790 года каждые 10 лет. В 2020-м году она пройдет уже в 24-й раз. Она должна охватить порядка 143 млн домохозяйств. Участие в переписи является обязательным, а содержимое переписных листов - конфиденциальным.

Результаты переписи будут представлены федеральным органам к 1 декабря 2020 года, а органам власти штатов - в начале 2021 года. Эти сведения необходимы, в частности, для изменения границ избирательных округов при проведении выборов в Палату представителей Конгресса и в законодательные собрания отдельных штатов.

Ранее "Страна" сообщала, что британский посол в США уходит в отставку после скандала с утечкой переписки, в которой он критиковал Трампа.

Также мы рассказывали, что Трамп заявил, что не доверяет биткоину и другим криптовалютам.