Палата представителей США поддержала поправку к законопроекту оборонного бюджета страны на 2020 год, которая предусматривает введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году.

Новая поправка запрещает гражданам США совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом. Поправка предусматривает механизм снятия этих санкций. Для этого Россия должна пройти один избирательный цикл без вмешательства, а Конгресс должен согласиться, что вмешательства не было, как передает Интерфакс.

Палате представителей США еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту Трампу.

Ранее администрация президента пригрозила, что наложит вето на оборонный бюджет страны на 2020 год, если Конгресс снизит его до $733 млрд с запрошенной суммы в $750 млрд.

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