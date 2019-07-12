Сотрудники корпорации Google регулярно прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant. С таким признанием выступил менеджер по продукции компании Дэвид Монсис, как передает ТАСС.



По его словам, Google сотрудничает с большим числом экспертов-лингвистов по всему миру, которые помогают компании совершенствовать систему распознавания речи, а также добавлять поддержку разных языков. "Эти эксперты анализируют и транскрибируют небольшое количество запросов, помогая нам лучше понимать эти языки", - сказал Монсис, отметив, что это важнейший элемент создания системы распознавания человеческой речи искусственным интеллектом.

Он подчеркнул, что сотрудники Google не знают, чьи именно аудиосообщения они прослушивают и не имеют доступа к какой-либо личной информации. Кроме того, экспертам "запрещено транскрибировать разговоры или другие звуки, звучащие на фоне", их полномочия распространяются лишь на "команды, направленные непосредственно к устройствам Google".

В то же время американские СМИ подчеркивают, что на такой шаг компания вынуждена была пойти после того, как около тысячи голосовых команд, отданных пользователями приложений или смарт-динамиков Google, оказались в доступе бельгийского телеканала VRT. Некоторые из них содержали личную информацию о пользователях, а также разговоры, звучащие на заднем плане. Монсис подчеркнул, что записи, в нарушение правил компании, были переданы телеканалу одним из экспертов по распознаванию речи, работающим с носителями голландского языка. По словам менеджера Google, компания проводит расследование инцидента и примет все соответствующие меры.

Напомним, что Google - американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).

Ранее "Страна" сообщала, что Google откроет бесплатные курсы по четырем новым навыкам.