Президент США Дональд Трамп резко высказался против всех криптовалют. Он заявил, что не доверяет криптовалютам и другим не советует. Об этом хозяин Белого дома написал в своем Twitter.

По его мнению, крипторвалюты - это не деньги, ведь их стоимость держится на воздухе.

"Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами и чья ценность очень изменчива и держится на слабом воздухе. Нерегулируемые крипто-активы могут способствовать незаконному поведению, включая торговлю наркотиками и другую нелегальную деятельность", - написал президент США.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что глава СНБО провел переговоры в США с помощником Трампа и спецпредставителем Госдепа.

Также мы рассказывали, что суд запретил президенту США Дональду Трампу блокировать подписчиков в Twitter.