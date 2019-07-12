Центральная избирательная комиссия, вчера, 11 июля, зарегистрировала еще 157 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые пройдут Украины 21 июля 2019.

В частности, один официальный наблюдатель зарегистрирован от Словацкой Республики, 4 - от Японии, 27 - от Международного Республиканского Института (МРИ), 125 - от международной неправительственной организации "CANADEM", как передает "Интерфакс-Украина".

Всего же по состоянию на 11 июля ЦИК зарегистрировала уже 755 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов. В частности, от 9 иностранных государств - 56 человек, от 13 международных организаций - 699 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского сомневаются подписывать или нет Избирательный кодекс.