Вчера, 11 июля, Верховная Рада таки приняла новый Избирательный кодекс, но представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук считает, что это было сделано с нарушением регламента. Поэтому в Офисе главы государства его тщательно изучат прежде чем Владимир Зеленский решит будет ли его подписывать.

Об этом передает Укринформ.

"Будет ли он подписан? Безусловно, мы проанализируем, ибо видим нарушения регламента при принятии этих вещей",- сказал Руслан Стефанчук.

Он напомнил о том, что Избирательный кодекс был принят после 17 переголосований.

"Родили Избирательный кодекс, которого практически никто не видел и не читал. Когда у меня спрашивают, какое я имею отношение к Избирательному кодексу, я не могу сказать. Знаю избирательный кодекс, знаю 2,4 тысячи правок, а за что голосовали депутаты - я не знаю. Какая-то такая система принятия решений очень интересная", - подчеркнул представитель главы государства.

Напомним, что Верховная Рада приняла во втором чтении Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки. "За" проголосовали 230 народных депутатов при минимально необходимых 226.