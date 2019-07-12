В центре Чернигова археологи обнаружили захоронение ребенка XII века (эпоха времен расцвета Киевской Руси - Прим.Ред.). Об этой находке сообщил глава проекта "Историческая правда" Вахтанг Кипиани в Facebook.

"Центр Чернигова. Найдено захоронение ребенка времен Киевской Руси, XII век. Такое довольно редко бывает", - написал Вахтанг Кипиани.

Фото: facebook.com

На фото видно, что руки у ребенка сложенны не по христианскому обычаю, что может говорить о том, что языческие верования были еще сильны в Киевской Руси, даже спустя столетие после крещения.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на территории Софии Киевской археологи ищут старинные ворота.

Также мы рассказывали, что археологи обнаружили неизвестный королевский зал в храме Рамзеса II в Египте.