Часть санкций против Виктора Януковича и его окружения всё еще действуют. Речь идёт о "самой новой" их части, введенной в 2019 году. Об этом говорится на фб-странице пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган.

При этом подтверждается информация о снятии с Виктора Януковича и его людей основной части санкций, периода 2016-2018 годов.

"Санкции 2019 ДЕЙСТВУЮТ! Производства (уголовные дела - Прим.Ред.) не закрыты!

Что же за привычка выталкивать искусственный негатив вперед и поливать незаслуженно грязью всех? Те, кто кормится с грантов, лишнюю копейку с того отхватят?", - говорится в опубликованном сообщении.

Виктор Янукович 9 июля 2019 года отметил свое 69-летие.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Как сообщала "Страна", в суде Европейского Союза отменили санкции ЕС, продленные для бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в 2016-2017 годах, а для ряда его соратников – продленные в 2018 году.

Отметим, что согласно официальному ответу из ГПУ, Янукович не фигурирует в деле о "миллиардах Януковича".