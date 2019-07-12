В Украине в ночь на пятницу, 12 июля, на православный праздник Петра и Павла существенных осадков не ожидается. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

"Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°, днем 18-23°, на юге и востоке страны до 26°, в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, в Киевской области также возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 20-22°, на Киевщине ночью 8-13°, днем 18-23°.

Фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, 13 июля в Украине, кроме Южного и на большей части Центрального региона, 14 июля в Западном, Северном и местами также в Центральном регионе ждут кратковременные дожди, грозы (преимущественно днем). Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, на юге до 17°, днем 20-25° (14 июля в западных областях 17-22°), на юге и востоке страны 23-28°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°.

Фото: meteo.gov.ua

В столичном регионе на выходные ночью существенные осадки не прогнозируются, днем 13 июля небольшие, 14 июля умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

Также напомним расписание богослужений в Киеве 12 июля.