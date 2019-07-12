В компании Apple отключили сервер, отвечающий за работу приложения "Рация" (Walkie-talkie) на часах Apple Watch. Сообщается об обнаружении уязвимости, позволяющей удаленно прослушивать пользователей.

В Apple обещают восстановить работу приложения в ближайшее время. Сообщается, что оно заработает после того, как будет устранена уязвимость, передает "Медуза".

В Apple отметили, что не знают, успел ли кто-нибудь воспользоваться уязвимостью для прослушки пользователей.

Приложение "Рация" добавили в Apple Watch вместе с релизом операционной системы watchOS 5. Программа позволяет обмениваться короткими аудио-сообщениями.

Как сообщала "Страна", по данным журналистов, в СБУ за деньги посольства США слушают политических конкурентов Порошенко.

Напомним, что Apple вернет в iPhone сканер отпечатков пальцев.