Атомная субмарина "Комсомолец" затонула в Норвежском море в 1989 году после того, как пожар на борту убил 42 моряков. После аварии была обнаружена утечка радиоактивного цезия из вентиляционной трубы.

Как пишет ВВС, исследователи заверили, что "ничего тревожного" в этом нет, поскольку холодная арктическая вода быстро нейтрализует его. К тому же советская субмарина лежит на глубине 1680 метров под водой и рыбы возле нее почти нет.

Теперь же впервые аппарат дистанционного управления Норвегии осмотрел и снял субмарину "Комсомолец", обнаружив серьезное повреждение.

Судно, которое в России также называют К-278, затонуло с двумя торпедами, оснащенными ядерными боеголовками с плутонием.

В носовой части подводная лодка имеет шесть торпедных шахт. Также субмарина способна запускать крылатые ракеты "Гранит".

Как пишет британское издание, утечка радиации была обнаружена в трубе вблизи реактора. Фон достигал 800 беккерелей на литр в то время, как норма для Норвежского моря – 0,001 беккерелей.

В то же время, другие образцы воды вблизи затонувшего судна не показали повышения уровня.

Ранее Россия осматривала "Комсомолец" с помощью пилотируемой подводной лодки. Тогда тоже была обнаружена утечка радиации в том же месте.

Ранее "Страна" информировала, что у Путина признали наличие ядерной установки на подлодке, где погибли 14 элитных офицеров ВМФ России.

Также мы писали, что на экраны в России вышел запрещенный в Украине фильм о гибели подлодки "Курск".