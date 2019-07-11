В Министерстве регионального развития предложили изменить государственные строительные нормы относительно проектирования помещений судов.

В частности, одним из предложений является адаптация зданий и помещений судов к потребностям посетителей с маленькими детьми. Идет речь не только об обустройстве детской игровой зоны в публичном пространстве судов, но и создания отдельной комнаты "маленький свидетель" для несовершеннолетних участников судебного процесса, которым иногда необходимо давать показания в ходе судебного заседания. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Сейчас специалисты и эксперты Минрегиона анализируют существующий заграничный опыт в том, какими должны быть эти помещения, их размеры, требования к обустройству и оборудованию. Например, в судах Польши комнаты для дачи показаний несовершеннолетними свидетелями проектируют с незаметными видеокамерами, микрофонами и специальным зеркальным окном, которое ведет в зал судебных заседаний. Самое главное задание этих комнат - в первую очередь избежание психологических травм у детейво время судебных дел. Поэтому они проектируются максимально комфортными, простыми и вовсе не напоминают судебное учреждение.

ДБН В.2.2-26:2010 "Дома и сооружения. Суды" устанавливают требования к проектированию новых и реконструкции существующих домов под суды, а также помещений судов, встроенных в дома другого назначения.

Как сообщала "Страна", второго подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла оставили под стражей. Коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева.

Отметим, что в Украине электрозарядки на парковках станут обязательными уже в июле.

Напомним, что в Апелляционном суде открыли дорогу к восстановлению к должности экс-главы Конституционного суда Станислава Шевчука.