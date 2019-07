Знаменитый экс-нападающий сборной Германии Клаус Фишер поразил болельщиков ударом "ножницами" в прямом эфире.

Так, в эфире одного из популярных телешоу 69-летний Фишер повторил свой знаменитый удар в падении через себя, сорвав аплодисменты публики.

В 1975, 1979 и 1982 годах голы Фишера ударами в падении через себя признавались в ФРГ лучшими голами года.

This is absolutely nuts. The Germans have got 69-year-old Klaus Fischer (an ex-pro and now a TV pundit) smacking in overhead kicks live on the telly. @GaryLineker could never. pic.twitter.com/5kVpQDHxXS