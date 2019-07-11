В Кабинете министров Украины утвердили Устав акционерного общества "Государственный ощадный банк Украины" (Ощадбанка) в новой редакции. Он стал Частным акционерным обществом (ЧАО).

Соответствующее постановление № 568 было принято на правительственном заседании 5 июня 2019 года.

Законом относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине внесены изменения в статью 7 Закона "О банках и банковской деятельности", которые направлены на коренное изменение принципов корпоративного управления в государственных банках и приведение их в соответствие с международными стандартами.

Кабмин изменил тип публичного акционерного общества "Государственный ощадный банк Украины" с публичного на частное и переименовал его в акционерное общество "Государственный ощадный банк Украины".

Установлено, что АО "Государственный ощадный банк Украины" является государственным банком. Он находится по адресу: г. Киев, ул. Госпитальная, 12.

Единственным акционером, которому принадлежит 100 % акций в уставном капитале банка, является государство. Функции по управлению корпоративными правами государства в банке осуществляет Кабмин. Он выполняет также функции высшего органа банка.

АО "Ощадбанк" является юридическим лицом частного права, образованным согласно законодательству. Он имеет право от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, в том числе совершать сделки (договоры, контракты), быть участником арбитражного или судебного процесса (истцом, ответчиком) в судах, третейских судах, Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины и международных судебных инстанциях. Имущество (имущественные права), приобретенное Ощадбанком в результате правопреемства и осуществления хозяйственной деятельности, является его собственностью.

Ощадбанк владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом и средствами в соответствии с целью и предметом своей деятельности, предусмотренных Уставом. Он экономически самостоятельный и полностью независим от органов государственной власти и органов местного самоуправления в решениях и действиях, связанных с его оперативной деятельностью.

Банк осуществляет свою деятельность на коммерческой основе, приобретает, владеет, пользуется и распоряжается имуществом, в том числе зданиями, сооружениями, оборудованием, инвентарем, фондами и средствами, принадлежащими ему на правах собственности. Он может иметь в собственности недвижимое имущество общей стоимостью не более чем 25 % капиталу банка.

Предметом деятельности банка является предоставление банковскихи других финансовых услуг (кроме услуг в сфере страхования, за исключением функций страхового посредника), осуществление операций на денежном, валютном и фондовом рынке, а также других видов деятельности, не запрещенной для банков.

Банк осуществляет эмиссию 42649 простых именных акций номинальной стоимостью 1 160 000 (один миллион сто шестьдесят тысяч) грн на всю сумму уставного капитала.

В постановлении определены виды деятельности банка; его права; капитал, фонды и резервы; источники прибыли банка и покрытия его убытков, а также другие важные вопросы его деятельности.

Напомним, в ходе осуществления своей деятельности важно знать достоверные сведения о своем бизнесе-партнере. Поставить его на контроль и просматривать полную карту контрагента можно в удобном сервисе.

Как сообщала "Страна", в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".

Напомним, что гражданам Украины начали переводить деньги за субсидии на ЖКХ через Ощадбанк.