В Кабинете министров Украины утвердили Устав акционерного общества "Государственный ощадный банк Украины" (Ощадбанка) в новой редакции. Он стал Частным акционерным обществом (ЧАО).

Соответствующее постановление № 568 было принято на правительственном заседании 5 июня 2019 года.

Законом относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине внесены изменения в статью 7 Закона "О банках и банковской деятельности", которые направлены на коренное изменение принципов корпоративного управления в государственных банках и приведение их в соответствие с международными стандартами.

Кабмин изменил тип публичного акционерного общества "Государственный ощадный банк Украины" с публичного на частное и переименовал его в акционерное общество "Государственный ощадный банк Украины".

Установлено, что АО "Государственный ощадный банк Украины" является государственным банком. Он находится по адресу: г. Киев, ул. Госпитальная, 12.

Единственным акционером, которому принадлежит 100 % акций в уставном капитале банка, является государство. Функции по управлению корпоративными правами государства в банке осуществляет Кабмин. Он выполняет также функции высшего органа банка.

АО "Ощадбанк" является юридическим лицом частного права, образованным согласно законодательству. Он имеет право от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, в том числе совершать сделки (договоры, контракты), быть участником арбитражного или судебного процесса (истцом, ответчиком) в судах, третейских судах, Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины и международных судебных инстанциях. Имущество (имущественные права), приобретенное Ощадбанком в результате правопреемства и осуществления хозяйственной деятельности, является его собственностью.

Ощадбанк владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом и средствами в соответствии с целью и предметом своей деятельности, предусмотренных Уставом. Он экономически самостоятельный и полностью независим от органов государственной власти и органов местного самоуправления в решениях и действиях, связанных с его оперативной деятельностью.

Банк осуществляет свою деятельность на коммерческой основе, приобретает, владеет, пользуется и распоряжается имуществом, в том числе зданиями, сооружениями, оборудованием, инвентарем, фондами и средствами, принадлежащими ему на правах собственности. Он может иметь в собственности недвижимое имущество общей стоимостью не более чем 25 % капиталу банка.

Предметом деятельности банка является предоставление банковскихи других финансовых услуг (кроме услуг в сфере страхования, за исключением функций страхового посредника), осуществление операций на денежном, валютном и фондовом рынке, а также других видов деятельности, не запрещенной для банков.

Банк осуществляет эмиссию 42649 простых именных акций номинальной стоимостью 1 160 000 (один миллион сто шестьдесят тысяч) грн на всю сумму уставного капитала.

В постановлении определены виды деятельности банка; его права; капитал, фонды и резервы; источники прибыли банка и покрытия его убытков, а также другие важные вопросы его деятельности.

Напомним, в ходе осуществления своей деятельности важно знать достоверные сведения о своем бизнесе-партнере. Поставить его на контроль и просматривать полную карту контрагента можно в удобном сервисе.

Как сообщала "Страна", в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".

Напомним, что гражданам Украины начали переводить деньги за субсидии на ЖКХ через Ощадбанк.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!