Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко вернулся на поле после серьезной травмы.

Украинец принял участие в товарищеском матче "Вест Хэма" против австрийского "Альтаха".

Ярмоленко вышел на поле на второй тайме, но результативными действиями отметиться не сумел.

Встреча в итоге завершилась победой "Вест Хэма" со счетом 3:2.

Отметим, что в предыдущий раз Ярмоленко выходил на поле в футболке "Вест Хэма" 20 октября 2018 года в матче против "Тоттенхэма".

В том поединке украинец получил травму, из-за которой пропустил большую часть сезона.

Ранее мы рассказывали, что в начале июля Ярмоленко по травмы приступил к полноценным тренировкам с Вест Хэмом.

Также мы писали, что в Украине внедрили систему VAR в новом футбольном сезоне.