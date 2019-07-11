Украинец Ярмоленко впервые почти за год вышел на поле после травмы. Видео
Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко вернулся на поле после серьезной травмы.
Украинец принял участие в товарищеском матче "Вест Хэма" против австрийского "Альтаха".
Ярмоленко вышел на поле на второй тайме, но результативными действиями отметиться не сумел.
Встреча в итоге завершилась победой "Вест Хэма" со счетом 3:2.
Отметим, что в предыдущий раз Ярмоленко выходил на поле в футболке "Вест Хэма" 20 октября 2018 года в матче против "Тоттенхэма".
В том поединке украинец получил травму, из-за которой пропустил большую часть сезона.
Ранее мы рассказывали, что в начале июля Ярмоленко по травмы приступил к полноценным тренировкам с Вест Хэмом.
Также мы писали, что в Украине внедрили систему VAR в новом футбольном сезоне.
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