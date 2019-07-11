В рамках международных военных учений НАТО Sea Breeze-2019 украинские и американские военные провели 11 июля тактико-специальное занятие "Ремонт взлетно-посадочной полосы" после "бомбового удара".

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ. Ее цитирует Интерфакс-Украина.

"На эти учения Sea Breeze-2019 мы не привезли всю необходимую технику, поэтому украинские коллеги предоставили дополнительное оборудование, что позволило эффективно и своевременно провести тактико-специальное занятие. Хочу отметить профессиональное отношение украинских военных к своему делу. Девиз инженерных войск США "могу и сделаю". Не знаю девиза украинских коллег, но за время нашего сотрудничества они действовали так же", - сообщил командир морской авиационной бригады командир 133-го строительного батальона ВМС США Джошуа Коленда.

По сценарию учений, противник совершил бомбовый удар по инфраструктуре аэродрома, в результате чего была повреждена взлетно-посадочная полоса. К работам привлекли военнослужащих 133-го строительного батальона флота США, которые вместе с военнослужащими батальона аэродромно-технического обеспечения морской авиационной бригады Украины отработали учебные элементы.

Сначала были демонтированы "разрушенные" плиты, а затем сформированы арматурные сетки, которые были утрамбованы гравием и залиты бетоном.

Совместные тренировки военных США и Украины позволили обменяться опытом, продемонстрировать друг другу образцы техники и методику решения поставленных задач.

Основными задачами для морского компонента во время проведения украинско-американских учений Sea Breeze-2019 является отработка операций по стандартам НАТО, направленные на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе.

Фото: ukrinform.ru

Как сообщала "Страна", Совет НАТО отказался от идеи посетить Украину в июле.

Отметим, что на закрытую для учений Sea Breeze-2019 территорию Черного моря зашел российский корабль.