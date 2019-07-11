Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила новым послом в Украине Каймо Кууска.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на сайт канцелярии президента страны.

"Президент Керсти Кальюлайд назначила новым послом Эстонии на Украине Каймо Кууска", - говорится в сообщении.

Как отмечается, нынешнего посла Герта Антсу, который находился в должности с 2016 года, президент отозвала.

Ранее сегодня мы сообщали, что Зеленский уволил 56 глав райадминистраций в 13 областях Украины.

Под "метлу" попали главы РГА в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Ривененской областях.

Также своих должностей лишились ряд глав РГА Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областей.

Также мы рассказывали, что Зеленский уволил главу СБУ в Кировоградской области.