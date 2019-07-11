В Шестом Апелляционном административном суде признали незаконным постановление ЦИК об отмене регистрации бывшего замгенпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты Украины по спискам "Оппозиционной платформы За жизнь".

Об этом вечером четверга, 11 июля, говорится на фб-странице адвоката Артема Захарова.

"Прогнозирую агонию у определенных лиц и желание усилить незаконное давление на ЦИК. Впрочем каждый должен знать, что за совершение противоправных действий обязательно наступает юридическая ответственность.

Справедливость есть! Спасибо суду за законное решение", - говорится в опубликованном сообщении.

Сам кандидат в народные депутаты Ренат Кузьмин опубликовал решение суда.

Фото: facebook.com/RRKuzmin

Фото: facebook.com/Артем Захаров

Как сообщала "Страна", экс-замгенпрокурора Ренат Кузьмин подал иск к ЦИК на 500 страниц из-за отмены регистрации на выборы.

Ранее экс-сотрудник Генеральной прокуратуры Украины заявил, что появились основания снять с выборов Парубия и посадить Луценко.