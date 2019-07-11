Глава Минздрава раскритиковала разнообразие альтернативных методов лечения различных заболеваний, таких как ячмень. Он стал лидером в этом сомнительном рейтинге.

"В интернете можно встретить немало советов по его "лечения": потереть кольцом, плюнуть в глаза, показать кукиш, перевязать пальцы нитками или даже приложить коровье кизяк", - рассказала она.

На очередной обмен такими "советами" в Фейсбуке обратил внимание один из журналистов. Супрун рассказала, что стоит делать и чего точно нельзя, если появился ячмень.

Что такое ячмень? Вероятно, вы не раз могли видеть его в виду - это красное образования, наполненное гноем. Ячмень является гнойным острым воспалением сальной железы или волосистой части ресниц, возникающее в результате инфицирования бактериями, чаще всего стафилококком.

Он может быть также жидким, но не должен влиять на зрение. Ячмень редко приводит к серьезным последствиям, но до того, как исчезнет, ​​может причинять боль.

Что делать, если появился ячмень:

▪️ Чтобы уменьшить воспаление, приложите к глазу на 5-10 минут мягкую ткань, смоченную теплой водой. Такую процедуру можно повторять 3-4 раза в день.

▪️ Чтобы уменьшить боль, можно выпить ибупрофен или парацетамол.

▪️ Не стоит надевать контактные линзы и красить глаза, пока ячмень не пройдет.

▪️ ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно избавиться от него механически. Так можно занести инфекцию.

Обычно ячмень проходит самостоятельно в течение недели или двух. Но есть случаи, когда необходимо обращаться к врачу. Вот они:

▪️ Если возникает сильная боль и отек

▪️ Если ячмень не проходит в течение нескольких недель

▪️ Если нарушается зрение

Появление ячменя не всегда можно предотвратить. Но существуют базовые правила, которые уменьшат риск его появления.

▪️ Не прикасайтесь к глазам и не одевайте линзы грязными руками.

▪️ Обязательно смывайте макияж перед сном. Регулярно заботьтесь о чистоте своих век и ресниц.

▪️ Не используйте косметику, в которой истек срок годности.

▪️ Не используйте одними полотенцами и общей косметикой с людьми, которые имеют ячмень.

Нет никаких оснований верить в то, что ячмень пройдет, если потереть глаза кольцом, показать кукиш или сходить к гадалке. У кого-то может существовать ложное впечатление, что это действительно эффективные методы лечения.

Но на самом деле ячмень проходит не благодаря их применению. Он просто проходит сам.

Еще раз напомним, что народная медицина - практики целителей, экстрасенсов или гадалок - не имеют научного обоснования.

Медицинские учреждения могут использовать международные протоколы, чтобы пациенты получали только качественные медицинские услуги, не рисковали своим здоровьем и не тратили средства на недейственные методы лечения.

Супрун заявила, что советует доверять только своему врачу и доказательной медицине и не искать советы на форумах и в комментариях.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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