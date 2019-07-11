Скандальное видео появилось в распоряжении "Страны". На нем запечатлено, как несколько автобусов с бойцами Нацгвардии остановились на обочине , а вышедшие из них военнослужащие прямо у дороги массово начали справлять малую нужду.

Любопытно, что инцидент произошел почти в центре Киева - на Выдубичах. На видео можно рассмотреть, что все происходит в достаточно оживленной местности. Откуда и куда ехали бойцы осталось неизвестно.

Ранее "Страна" писала о том, что в Латвии оштрафовали двух военных США, которые справили малую нужду прямо на монумент Свободы.

Также мы сообщали, что в Полтаве на горячем задержали бывшего главного следователя УБОП, который справлял малую нужду на стену здания СБУ.