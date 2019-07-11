В Нежине Черниговской области полиция задержала 51-летнего педофила, подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки.

Об этом сообщают в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

О преступлении заявила мать потерпевшей. Она сообщила полиции о том, что местный житель совершил насилие в отношении ее малолетнего ребенка. Как стало известно, мужчина угостил девочку сладостями, а затем заманил ее в лесополосу, где стал совершать насилие.

Во время проведения розыскных мероприятий в Нежине работники сектора криминальной полиции установили местонахождение подозреваемого. Он – житель соседнего поселка, инвалид II группы. Ранее он не имел проблем с законом, но сейчас полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям на территории сопредельных областей.

Правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств. В содеянном мужчина сознался. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 153 УК – половое насилие, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщала "Страна", суд арестовал без права залога подозреваемого в педофилии.

Напомним, что нардепы приняли закон о кастрации педофилов.