В Киеве и Киевской области до конца суток четверга, 11 июля, ожидается гроза. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на предупреждение синоптиков.

"По данным Гидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 11 июля - гроза", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики прогнозировали Украине прохладную и дождливую погоду. В пятницу на востоке и юге немного потеплеет, но на всей территории страны ожидаются грозовые дожди. По данным синоптиков, потепления стоит ждать не ранее 22 июля.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на Русановке гроза отключила часть музыкальных фонтанов.

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