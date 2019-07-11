Представители телеканала NewsOne обратились к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников.

"Ни одно уголовное дело, связанное с избиениями журналистов NewsOne, не было завершено - никто не наказан за физическое насилие над нашими сотрудниками. Чувствуя свою безнаказанность и пользуясь "крышеванием" со стороны так называемых правоохранительных органов, правые радикалы становятся все наглее, а их поступки в отношении независимых СМИ и журналистов - все агрессивнее", - говорится в заявлении телеканала.

Как сообщала "Страна", в Киеве собрался митинг в поддержку телеканала NewsOne. Перед зданием телеканала собрались люди с флагами "Оппозиционной платформы - За жизнь". На митинге также присутствуют лидеры партии - в частности, Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич.

Отметим, что в НСЖУ отреагировали на вызов журналиста NewsOne на допрос в ГПУ.