Игроки "Шахтера" провели пятый контрольный матч на сборе в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Соперником чемпионов Украины был самый титулованный клуб Кипра, выступающий в чемпионате Греции - АПОЭЛ.

Встреча завершилась минимальным поражением "Шахтера". Единственный в матче мяч был забит на 84-й минуте. В одной из редких атак киприотов нанести точный удар головой смог шведский нападающий Линус Халлениус.

"Горняки" пропустили после череды замен. Это поражение стало для "Шахтера" первым на сборах в в Австрии. Ранее "горняки" одержали три победы при одной ничьей.

Состав "Шахтера": Пятов (Шевченко, 71), Исмаили (Сиприано, 71), Матвиенко, Хочолава (Бондарь, 67), Болбат (Бутко, 67), Степаненко (Пихаленок, 71), Патрик (Бланко Лещук, 79), Соломон (Тете, 46), Марлос (Фернандо, 71), Коваленко (Маркос Антонио, 62), Мораес (Сикан, 71).

Как сообщала "Страна", "Шахтер" легко справился с австрийским "Вольфсбергом" на сборах.

Отметим, что подопечные Александра Хацкевича из киевского "Динамо" сыграли в безголевую ничью с греческим "Олимпиакосом" в Австрии.