Подразделения ГМС будут работать в канун и день парламентских выборов - 20 и 21 июля, для обеспечения избирательного права граждан Украины. Об этом сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины.

"21 июля 2019 года состоятся внеочередные выборы народных депутатов Украины. Государственная миграционная служба Украины будет способствовать тому, чтобы граждане Украины смогли реализовать свое избирательное право, имея на руках паспорт гражданина Украины. Поэтому, с целью обеспечения выдачи оформленных ID-карт, которые доставлены в территориальные подразделения ГМС на территории всей Украины, в канун и день проведения выборов 20 и 21 июля 2019 года будет организовано дежурство работников территориальных органов и подразделений ГМС", - говорится в сообщении.

В соответствии с разъяснениями Центральной избирательной комиссии Украины (Постановление ЦИК № 1008 от 14 июня 2019 года), для участия в голосовании гражданам Украины не нужно подавать никаких дополнительных документов, кроме ID-карты или паспорта-книжечки, ведь обе формы паспорта являются равнозначными и самодостаточными.

Ранее "Страна" писала о том, что в ГМС объяснили, почему признали недействительными украинский паспорт епископа УПЦ Гедеона.

Также мы сообщали, что в Киеве чиновник ГМС и директор турфирмы помогли оформить поддельные документы для выезда в Европу.