В компании Volkswagen вновь заявили о прекращении выпуска одной из самых популярных моделей в своей линейке – легендарного "Жука" (VW Beetle). Об этом сообщает АР.

Автомобиль без существенных изменений в базовой конструкции производили более 80 лет. В июле 2019 года на единственном выпускающем его заводе в Мексике приняли решение свернуть производство.

Официально о причинах такого шага в компании не сообщают.

За всю историю существования модели Volkswagen продал 21,5 млн ее экземпляров. При этом с за минувшие 7 лет было реализовано всего около 500 тыс. штук. А интерес к "Жуку" неуклонно падал, невзирая на все старания компании.

Модель VW Beetle в ее нынешнем виде появилась на свет в 2011 году, как правопреемница модели New Beetle (выпускалась с 2003 по 2011). А та в свою очередь продолжила дело первой версии Жука - Volkswagen Kafer, выпущенной еще в 1938 году.

Оригинальный дизайн Kafer с округлым силуэтом и почти вертикальным ветровым стеклом разработал в 1930-х известный конструктор Фердинанд Порше.

В свое время одним из ключевых рынков сбыта компании стали США. В 1968 году продажи в этой стране достигли более 563,5 тыс. автомобилей. То есть порядка 40% выпущенных в тот год "Жуков". При этом эксперты полагают, что своей популярностью среди американских покупателей Beetle был обязан нетрадиционной и юмористической рекламой.

VW Beetle

Фото: automenu.com.ua

VW New Beetle

Фото: otzyvy-avtovladelcev.ru

Volkswagen Kafer

Как сообщала "Страна", в Киеве стартовала эвакуация неправильно припаркованных авто. Начали с центра города.

Напомним, что опубликовано видео, как в Киеве патрульные помогли роженице быстро добраться до больницы, минуя пробки.