Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов недоумевает по поводу инициативы президента Украины Владимира Зеленского о расширения люстрации и отмечает, что ему не стыдно за свою деятельность на протяжении последних пяти лет. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"С удивлением узнал, что к этой кампании присоединился и господин Зеленский, который предложил меня еще и люстрировать. Мне не стыдно за свою деятельность за последние пять лет. Я очень хорошо знаю, в каком состоянии была Украина 23 февраля 2014 года и какой она стала по состоянию на 19 мая 2019 года", - написал Турчинов.

По его словам, за все свои решения и действия "готов отвечать перед Богом и страной".

"Но мне жаль, что окружение действующего президента синхронизирует его заявления с грязными провокациями тех, кто ведет против Украины жестокую и кровавую войну", - добавляет экс-секретарь СНБО.

Фото: facebook.com

Напомним, Зеленский предлагает законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Портнов предложил распространить закон о люстрации на чиновников времен Порошенко.

Также мы сообщали, что у Зеленского сообщили, что закон о люстрации может распространиться и на его команду.