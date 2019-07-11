В четверг, 11 июля, торги на межбанке Украины закрылись снижением курса доллара на 6 копеек. В течение дня он находился в рамках 25,81-25,87 грн./$.

Об этом передает UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. На протяжении дня котировки двигались в пределах 6 копеек.

По словам заместителя директора департамента казначейства Пиреус Банка Анны Волуйчак, минимальной котировкой на продаже был уровень 25,81 грн./$, а максимальной - 25,87 грн./$. Объем торгов был небольшим и значительной активности на торгах не наблюдалось.

"Сегодняшний день был посвящен только спекулятивным сделкам между банками. При общем объеме торгов где-то на $150 млн., реальных клиентских сделок было лишь $30 млн. Утром банки выбросили доллар на продажу, чтобы опустить котировки (с целью откупить его, когда курс просядет) и они просели. Однако Нацбанк вышел и купил эту валюту (в районе 25,78-25,785 грн./$), и после него крупных продавцов доллара не появилось, как рассчитывали в некоторых банках. Тем, кто утром продавал пришлось откупать вечером валюту, чтобы закрыть позиции. Потому спекулятивный день получился", - рассказал UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

"Наличный рынок, не дождавшись разогрева курса на межбанке, также снизил аппетиты и откатился чуть ниже отметки 26 грн./$", - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Средняя цена продажи доллара людям зафиксировалась в рамках 26,0-26,20 грн./$, минимальная оказалась на 25,93 грн./$, максимальная - 26,25 грн./$. При этом выкуп валюты осуществляется 25,50-26,0 грн./$.

Наличный курс валют на вечер 11 июля:

Фото: ubr.ua

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