Президент Владимир Зеленский уволил глав 56 районных государственных администраций 13 областей. Об этом идет речь в распоряжениях №№147/2019-рп - 203/2019-рп, опубликованных на сайте главы государства.

Уточним, что президент уволил глав РГА в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Ривененской областях.

Также своих должностей лишились ряд глав РГА Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областей.

Напомним, что нардепы в Раде сегодня снова отказались поддерживать проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что Владимир Зеленский сегодня впервые позвонил президенту России Владимиру Путину.

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