Председатель парламента Фландрии (Бельгия) Крис ван Дейк, представлявший партию "Новый фламандский альянс", подал в отставку после публикации журнала P-Magazine, обвинившей его в незаконном содействии в получении пособия проститутке, услугами которой он пользовался.

Об этом передает в четверг, 11 июля, Интерфакс-Украина со ссылкой на P-Magazine.

В бельгийском издании доказали, используя переписку председателя парламента с проституткой, что тот помогал продвигать рассмотрение ее досье в соответствующих инстанциях.

По данным P-Magazine, в 2014 году ван Дейк использовал свои связи, чтобы помочь некоей Линн получить пособие в 5,2 тыс. евро от фламандского фонда помощи пострадавшим от закрытия предприятий. Этот орган в ряде случаев помогает людям, лишившимся работы из-за закрытия предприятия.

Пикантность ситуации состояла в том, что компания E-Media, в которой якобы работала девушка, была фиктивным предприятием, созданным исключительно для того, чтобы закрыться и позволить ей получить это пособие. Линн, правда, рассчитывала на 20 тыс. евро, но удалось заплатить ей только 5,2 тыс.

В процитированных в публикации сообщениях содержится обещание ван Дейка решить этот вопрос через министра труда и подтверждение обращения к министру.

На проведенном экстренном совещании своей партии избранный в конце июня глава фламандского парламента подал в отставку. При этом он утверждал, что "не сделал ничего незаконного".

За несколько дней до этого ван Дейк стал героем первых полос бельгийских изданий, когда в состоянии опьянения врезался на своей автомашине в другой автомобиль.

Как сообщала "Страна", в Киеве посадили двух женщин, которые закрыли девочку в квартире на Троещине и склоняли к проституции.

Напомним, что стало известно, сколько проституток в 2018 году попалось на крючок к полицейским.