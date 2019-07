Американские исследователи развенчали около 400 мифов из области медицины, которые до сих пор используют украинские врачи. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, были проанализированы почти три тысячи исследований, которые опубликованы с 2003-го по 2017 год в журналах JAMA и the Lancet, и с 2011-го по 2017-й в New England Journal of Medicine. Каждое десятое показало, что исследования противоречат распространенным практикам врачей.

Супрун привела несколько примеров:

Добавки омега уменьшают риск появления сердечно-сосудистых болезней.

Люди, которые потребляют много жирной рыбы, действительно имеют более низкий риск возникновения проблем с сердцем. В то же время добавки омега-3 не уменьшают риск болезней сердца и смертности от них. Это, кстати, было одним из ключевых медицинских разочарований 2018 года.

Хотя высокие дозы омега-3 уменьшают уровень триглицеридов крови – это актуально для пациентов с атеросклерозом. Омега-3 также могут быть полезными в облегчении симптомов ревматоидного артрита. Все это непременно должны принять во внимание как врачи, так и пациенты, которым назначают баночки с желтыми капсулами.

Когда у ребенка обнаруживают астму, родителям нужно тщательно очистить жилье от любых раздражителей, которые могут спровоцировать приступ одышки.

Исследование свидетельствует, что такая чистота не дает результатов в борьбе с астмой. Напротив, ранний контакт ребенка с различными антигенами защищает от развития этого заболевания. Самый низкий его показатель – среди детей, выросших на ферме.

Например, одно из исследований показывает, что борьба с вредителями, в частности мышами, не повлияла на частоту приступов астмы.

Гаджеты, которые считают шаги и калории, помогают в похудении.

Это не так. Длительные исследования показывают, что люди, которые худели с гаджетами и приложениями, смогли потерять меньше лишнего веса, чем те, что использовали стандартные средства.

Препараты на основе гинкго-билоба защищают от ухудшения памяти или деменции.

Добавки, изготовленные из листьев деревьев гинкго, были распространены в медицине античного Китая. Они до сих пор рекламируются как средства для улучшения памяти. Но большое федеральное исследования в США показало, что добавка абсолютно неэффективна для этого. Несмотря на это, до сих пор ее продажи достигают сотен миллионов долларов только в США.

В случае повреждения коленного мениска, действительно, помочь может только операция.

На самом деле в случае повреждения суставного хряща не всегда нужно делать операцию. Во многих случаях может помочь физиотерапия.

Например, в США 46 000 пациентов ежегодно делают операции, чтобы восстановить суставы. Но исследование показало, что пациенты с поврежденным мениском и умеренным артритом – те, что полгода занимались физиотерапией, и те, что сделали операцию – в равной степени выздоровели. Так же доказательная медицина свидетельствует, что большинство грыж дисков поясничного отдела позвоночника рассасываются сами, то есть не требуют хирургического вмешательства.

