Власти Украины и Молдовы не хотят присутствия российских войск на своей территории и федерализации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Молдовы в Киеве, 11 июля. Его цитирует Интерфакс-Украина.

"Украина и Молдова объединены одним совместным желанием: чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывания нам так называемой "федерализации", - сказал он в Киеве в четверг, 11 июля, на брифинге с премьером Молдовы Майей Санду.

Зеленский заверил, что Украина будет и дальше оказывать всеобъемлющую поддержку территориальной целостности Молдовы и принимать активное участие в переговорной процессе по приднестровскому урегулированию.

Он отметил, что правительство и парламент Молдовы всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Надеюсь, что новоназначенное правительство Молдовы продолжит это делать", - указал Зеленский.

Также он предложил, чтобы граждане Украины и Молдовы ездили между странами по внутренним ID-картам и обсудил с премьер-министром Молдовы Майей Санду объединение энергосистем двух стран с энергосистемой континентальной Европы.

"По моему мнению, нужно сохранить дифференцированный подход к сохранению украинских школ и изучению украинского языка в Молдове", - сказал он.

"Отдельно мы обсудили перспективы объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой объединенной Европы. Я заверил молдавскую сторону в надежности Украины как поставщика электроэнергии", - заявил Зеленский.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила о поддержке территориальной целостности Украины и уважении к украинцам, которые отдали жизнь за ее защиту.

"Мы в Молдове полностью поддерживаем территориальную целостность Украины, и я ощущаю глубокое уважение и почтение к тем украинцам, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить свою страну, ее суверенитет, будущее как европейского государства", - сказала она, начав на украинском языке, на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, в четверг 11 июля.

Как сообщала "Страна", премьер Молдовы Санду обвинила Порошенко в коррупции и контрабанде.

Напомним, что в новом правительстве Молдовы начались отставки.